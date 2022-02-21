Спикер Путина во время брифинга сообщил, что в планах российского руководства нет саммита глава Кремля с президентом США, информирует «НБН» со ссылкой на «Интерфакс».

Песков сообщил, что на этой неделе глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров возможно встретится с американским коллегой. Также Москва надеется на переговоры главы российского МИД с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

Представитель Кремля также рассказал о недавних переговорах Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном в телефонном формате. По словам Пескова, президенты созвонились около часа ночи и инициатором разговора выступил глава Франции. Спикер Путина рассказал, что руководители стран договорились продолжать диалог по линии министерств иностранных дел и политических советников.

Ранее Песков дал прямой ответ относительно встречи лидера россиян с главой Украинского государства Владимиром Зеленским. Спикер Путина ответил на обвинения украинского президента в том, что Москва сообщает о готовности переговоров лишь на словах. Представитель Кремля назвал причину, по которой до сих пор не состоялся саммит президентов.