Как информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина», Владимир Зеленский высказался об ответах Кремля на все его предложения провести встречу.

Дословно из заявления Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины:

«Как только в Москве начинают говорить о готовности провести встречу по деэскалации, относительно отношений двух стран, поверьте, мы каждый раз фиксируем все такие выходы в медиа. Каждый раз мы делаем запрос России в том или ином виде, чтобы такая встреча в том, или другом виде состоялась. Но они не готовы в реальности общаться с нами. У них есть только публичная позиция».

В свою очередь у Путина не задержались с ответом на слова Зеленского о готовности говорить в «любом формате». В частности, глава пресс-службы Кремля Песков подтвердил, что Киев в действительности не один раз предлагал России провести переговоры на уровне президентов, однако ответы украинской стороны относительно повестки встречи Москву не устраивали.

«Мы не единожды получали от представителей Украины сигналы о том, что Зеленский предлагает встретиться. Однако они не могли дать нам ответ на простой вопрос: зачем их проводить, и цель этого?», — подчеркнул Песков.

Согласно заявлению Пескова, Украина предлагала встречи, чтобы обсудить ситуацию на Востоке страны. Но Россия отвергает такую возможность.

Напоследок Дмитрий Песков добавил:

«Послушайте… А давайте вы будете говорить про Донбасс именно с донбассцами».

Если говорить о конфликте на Донбассе, известно, что буквально с сегодняшнего утра, 17 февраля, ситуация кардинально изменилась. В частности, были зафиксированы факты масштабных обстрелов со стороны российско-оккупационных сил позиций ВСУ и даже гражданского населения в ряде городов Луганской и Донецкой областей.