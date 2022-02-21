Министерство здравоохранения Украины на своем официальном сайте обновило ковид-статистику за последние 24 часа, 20 февраля, информирует «НБН».

По информации здравоохранительного ведомства, ситуация эпидемией коронавируса в нашей стране следующая:

Подтвержденных случаев коронавируса – 4 734 333 (+ 13 562)

Активных случаев болезни – 677 325 (+ 469)

Случаев выздоровления – 3 952 363 (+ 13 904)

Смертей – 104 645 (+ 127)

Количество новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией в столице и регионах:

г. Киев — 433 567 (+ 2 297)

Львовская область — 300 961 (+ 290)

Закарпатская область — 111 301 (+ 137)

Сумская область — 180 373 (+ 251)

Одесская область — 321 620 (+ 1 011)

Запорожская область — 211 167 (+ 564)

Николаевская область — 142 639 (+ 1 099)

Тернопольская область — 145 003 (+ 156)

Киевская область — 222 517 (+ 484)

Винницкая область — 148 360 (+ 140)

Херсонская область — 105 259 (+ 582)

Полтавская область — 175 127 (+ 502)

Харьковская область — 303 522 (+ 911)

Волынская область — 129 758 (+ 443)

Черновицкая область — 149 607 (+ 184)

Хмельницкая область — 198 703 (+ 203)

Кировоградская область — 43 792 (+ 313)

Донецкая область — 211 469 (+ 593)

Житомирская область — 190 203 (+ 480)

Днепропетровская область — 296 820 (+ 1 353)

Ивано-Франковская область — 180 662 (+ 126)

Черниговская область — 124 329 (+ 368)

Черкасская область — 160 195 (+ 636)

Ровненская область — 169 266 (+ 251)

Луганская область — 78 113 (+ 188)

Система мониторинга распространения эпидемии ковида сообщает о том, что на сегодня в мире:

Случаев заболевания — 420 860 279 (+ 364 635)

Случаев выздоровления — 3 952 363 (+ 13 904)

Активных случаев болезни — 411 060 008 (+ 348 763)

Смертей — 5 847 908 (+ 1 968)

По количеству заболевших коронавирусом в мире от начала пандемии лидируют такие страны:

США — 78 479 134

Индия — 42 838 524

Бразилия — 28 218 180

Франция — 22 447 021

Великобритания — 18 735 911

Как сообщал глава Минздрава Виктор Ляшко, пик заболеваемости коронавирусом пройдет в ближайшие недели. Министр сделал новый прогноз по ситуации с COVID-19 в нашей стране.