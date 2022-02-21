Ставленники Кремля в фейковых «республиках» на Востоке Украины просят российского президента признать «независимость» ОРДЛО, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Главарь боевиков «ДНР» в своем обращении к Путину заявил о том, что якобы украинское руководство избрало силовой путь решения конфликта на Донбассе. От «имени народа» он попросил Москву признать «республику независимым, демократическим и правовым государством». Он добавил, что жители ОРДО – «русские по духу» и больше всего они хотят интеграции с россиянами. Кроме того, главарь террористов хочет заключить с РФ договор о дружбе и сотрудничестве, в частности в оборонной сфере.

Обратился к Путину и главарь «ЛНР», который «подтвердил», что украинские военные якобы готовят наступление на ОРДЛО. Пасечник призвал главу Кремля предотвратить гибель мирных жителей, среди которых есть «граждане РФ», признав «суверенной и независимой» псевдореспублику. Также, как и Пушилин, главарь «ЛНР» намеревается заключить договор со страной-оккупантом.

Отметим, что в начале февраля Пушилин заявлял о том, что если «ЛДНР» воссоединятся с Украиной, официальный Киев якобы устроит геноцид на этих территориях. Свое мнение он высказал одному из российских ТВ-каналов.