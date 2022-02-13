Но вот сам главарь донецких боевиков решил вдруг сделать заявление о воссоединении «ЛДНР» с Украинским государством. Правда сделал он это в контексте того, что будет с жителями ОРДЛО в таком случае.

Об этом, как «НБН» со ссылкой на DonPress, в интервью Пушилин рассказал одному из российских пропагандистcких телеканалов.

В частности, Пушилин заявил, что власти Киева якобы имеют планы осуществить «по сути, геноцид местного населения Луганской и Донецкой областей», если временно оккупированные территории таки будут деоккупированы и войдут под контроль Кабинета министров Украины.

Можно сделать вывод, что, естественно, Пушилин говорит неправду. А делает он это, возможно, для того, чтобы посеять вражду в отношении местного населения Донбасса к свободной части Украины.

Также ранее Пушилин уже заявлял о том, что президенту Украины Владимиру Зеленскому якобы «дали зеленый свет» на проведение на Донбассе масштабной провокации.