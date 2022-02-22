Во вторник, 22 февраля, лидер украинцев заявил, что военное положение будет введено при начале большой войны с нашей страной. Об этом президент проинформировал граждан на пресс-конференции после переговоров с эстонским коллегой Аларом Карисом, информирует «НБН» со ссылкой на трансляцию брифинга.

Глава Украины подчеркнул, что военное положение будет объявлено в ходе полномасштабных боевых действий. При этом президент не верит, что случится большая война. Глава государства считает, что с россиянами нужно бороться санкционными мерами.

Зеленский подчеркнул, что по стране-оккупанту должны нанести санкционный удар за новый виток агрессии в отношении нашей страны, кроме того, Украину должны поддержать партнеры официального Киева в сфере обороны и экономики.

Ранее президент записал видеообращение к соотечественникам, после того, как глава Кремля подписал документ об официальном признании псевдореспублик Донбасса.

Зеленский пообещал украинцам, что он будет своевременно информировать их о каких-либо изменениях ситуации или росте рисков вторжения армии РФ. Он подчеркнул, что украинское руководство настроено идти по пути мира и дипломатии.