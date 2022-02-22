Обновленную ковид-статистику за прошедшие 24 часа разместили на сайте Минздрава, информирует «НБН». На сегодня в Украине ситуация с эпидемией коронавируса следующая:

Подтвержденных случаев коронавируса – 4 758 773 (+ 24 440)

Активных случаев болезни – 668 240 (– 9 085)

Случаев выздоровления – 3 985 601 (+ 33 238)

Летальных исходов – 104 932 (+ 287)

Количество новых случаев заражения в столице и регионах Украины:

г. Киев — 437 760 (+ 4 193)

Запорожская область — 212 560 (+ 1 393)

Сумская область — 180 935 (+ 562)

Днепропетровская область — 298 979 (+ 2 159)

Одесская область — 323 284 (+ 1 664)

Черкасская область — 161 300 (+ 1 105)

Киевская область — 223 666 (+ 1 149)

Винницкая область — 148 850 (+ 490)

Херсонская область — 106 024 (+ 765)

Полтавская область — 176 617 (+ 1 490)

Закарпатская область — 111 716 (+ 415)

Тернопольская область — 145 441 (+ 438)

Донецкая область — 212 835 (+ 1 366)

Харьковская область — 304 110 (+ 588)

Волынская область — 130 593 (+ 835)

Черновицкая область — 149 883 (+ 276)

Николаевская область — 143 894 (+ 1 255)

Кировоградская область — 44 280 (+ 488)

Житомирская область — 190 743 (+ 540)

Ивано-Франковская область — 180 826 (+ 164)

Львовская область — 301 782 (+ 821)

Хмельницкая область — 199 236 (+ 533)

Черниговская область — 124 903 (+ 574)

Ровенская область — 169 925 (+ 659)

Луганская область — 78 631 (+ 518)

Картину пандемии в мире представила Система мониторинга распространении эпидемии ковида:

Случаев заболевания — 422 496 833 (+ 538 461)

Случаев выздоровления — 3 985 601 (+ 33 238)

Активных случаев болезни — 412 659 412 (+ 506 270)

Смертей — 5 851 820

Топ-5 стран с самым большим количеством заболевших от начала пандемии:

США — 78 529 099

Индия — 42 851 929

Бразилия — 28 258 458

Франция — 22 466 076

Великобритания — 18 785 333

Напомним, что из-за снижения количества заболеваемости коронавирусом в Украине намеренны ослабить карантин. Премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил дату изменений карантинных требований.