Премьер-министр Денис Шмыгаль порадовал украинцев заявлением о том, что вскоре карантинные меры из-за пандемии COVID-19 будут ослаблены. На селекторном совещании в понедельник, 21 февраля, чиновник озвучил дату ослабления карантинных требований – 31 марта, информирует «НБН» со ссылкой на сайт Кабмина.

Шмыгаль рассказал, что за рубежом уже начали ослаблять карантин для туристических поездок. Ситуация с коронавирусом в Украине в марте должна стабилизироваться, поэтому руководство страны займется наработкой новых решений по этому вопросу на период весны и лета.

Отметим, что министр здравоохранения Виктор Ляшко прогнозирует спад инфицирования COVID-19 в ближайшее время.

Глава Минздрава утверждает, что пик заболеваемости ковидом пройдет уже через две-три недели. Он озвучил подробности эпидемической ситуации в нашей стране, связанные со снижением количества случаев инфицирования.