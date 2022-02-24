Министерство здравоохранения обновило суточную ковид-статистику по Украине. Как информирует «НБН», здравоохранительное ведомство сообщило, что на сегодня в нашей стране:
Подтвержденных случаев коронавируса – 4 809 624 (+ 25 789)
Активных случаев болезни – 646 099 ( — 9 474)
Случаев выздоровления – 4 058 020 (+ 34 987)
Смертей – 105 505 (+ 276)
Количество новых случаев заражения коронавирусом по регионах:
г. Киев — 445 098 (+ 3 639)
Киевская область — 226 220 (+ 1 237)
Винницкая область — 149 845 (+ 472)
Херсонская область — 107 686 (+ 870)
Полтавская область — 179 994 (+ 1 691)
Харьковская область — 305 661 (+ 784)
Закарпатская область — 112 462 (+ 361)
Черкасская область — 163 768 (+ 1 145)
Ивано-Франковская область — 181 629 (+ 379)
Одесская область — 325 462 (+ 1 036)
Львовская область — 303 357 (+ 1 018)
Волынская область — 132 045 (+ 666)
Черновицкая область — 150 465 (+ 288)
Николаевская область — 146 174 (+ 1 160)
Кировоградская область — 45 117 (+ 423)
Донецкая область — 216 052 (+ 1 694)
Житомирская область — 192 801 (+ 1 188)
Сумская область — 182 268 (+ 742)
Днепропетровская область — 303 551 (+ 2 229)
Хмельницкая область — 201 270 (+ 861)
Запорожская область — 215 070 (+ 1 236)
Черниговская область — 126 202 (+ 930)
Ровненская область — 171 031 (+ 489)
Луганская область — 80 033 (+ 701)
Тернопольская область — 146 363 (+ 550)
Система мониторинга распространения эпидемии COVID-19 опубликовала ковид-статистику за последние сутки в мире:
Случаев заболевания — 426 184 159 (+ 809 683)
Случаев выздоровления — 4 023 033
Активных случаев болезни — 416 282 894 (+ 805 709)
Смертей — 5 878 232 (+ 3 974)
В топ-5 стран по наибольшему количеству заболевших ковидом по-прежнему остаются:
США — 78 730 964
Индия — 42 881 179
Бразилия — 28 493 336
Франция — 22 638 153
Великобритания — 18 867 585
Напомним, что украинские медики рассказали, от какого последствия коронавируса страдают практически 80% людей.
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