Министерство здравоохранения обновило суточную ковид-статистику по Украине. Как информирует «НБН», здравоохранительное ведомство сообщило, что на сегодня в нашей стране:

Подтвержденных случаев коронавируса – 4 809 624 (+ 25 789)

Активных случаев болезни – 646 099 ( — 9 474)

Случаев выздоровления – 4 058 020 (+ 34 987)

Смертей – 105 505 (+ 276)

Количество новых случаев заражения коронавирусом по регионах:

г. Киев — 445 098 (+ 3 639)

Киевская область — 226 220 (+ 1 237)

Винницкая область — 149 845 (+ 472)

Херсонская область — 107 686 (+ 870)

Полтавская область — 179 994 (+ 1 691)

Харьковская область — 305 661 (+ 784)

Закарпатская область — 112 462 (+ 361)

Черкасская область — 163 768 (+ 1 145)

Ивано-Франковская область — 181 629 (+ 379)

Одесская область — 325 462 (+ 1 036)

Львовская область — 303 357 (+ 1 018)

Волынская область — 132 045 (+ 666)

Черновицкая область — 150 465 (+ 288)

Николаевская область — 146 174 (+ 1 160)

Кировоградская область — 45 117 (+ 423)

Донецкая область — 216 052 (+ 1 694)

Житомирская область — 192 801 (+ 1 188)

Сумская область — 182 268 (+ 742)

Днепропетровская область — 303 551 (+ 2 229)

Хмельницкая область — 201 270 (+ 861)

Запорожская область — 215 070 (+ 1 236)

Черниговская область — 126 202 (+ 930)

Ровненская область — 171 031 (+ 489)

Луганская область — 80 033 (+ 701)

Тернопольская область — 146 363 (+ 550)

Система мониторинга распространения эпидемии COVID-19 опубликовала ковид-статистику за последние сутки в мире:

Случаев заболевания — 426 184 159 (+ 809 683)

Случаев выздоровления — 4 023 033

Активных случаев болезни — 416 282 894 (+ 805 709)

Смертей — 5 878 232 (+ 3 974)

В топ-5 стран по наибольшему количеству заболевших ковидом по-прежнему остаются:

США — 78 730 964

Индия — 42 881 179

Бразилия — 28 493 336

Франция — 22 638 153

Великобритания — 18 867 585

Напомним, что украинские медики рассказали, от какого последствия коронавируса страдают практически 80% людей.