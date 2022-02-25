Президент Украины заявил, что Российская Федерация рано или поздно будет призвана к ответу за свои действия. Зеленский подчеркнул, что оккупанты наносят удары не только по военным объектам, но и по гражданским, информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-страницу главы государства.

Зеленский успокоил украинцев, заверив их в том, что наши защитники не устали и продолжат бороться с вооруженной агрессией россиян.

Президент не сомневается, что стране-оккупанту рано или поздно придется говорить с Украиной о том, как завершить боевые действия и остановить нападение. Он добавил, что в интересах РФ как можно быстрее начать диалог с украинской стороной, чтобы уменьшить свои потери.

Ранее к украинцам обратился министр обороны Украины. Алексей Резников рассказал о ситуации в стране, сообщив о фейках, которые распространяют россияне.