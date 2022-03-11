На своей Facebook-странице в пятницу, 11 марта, министр обороны предупредил украинцев о том, что ситуация на фронте в ближайшее время будет непростой, информирует «НБН».

Резников отметил, что сейчас в Украине много оккупантов РФ, однако такая ситуация временная, поскольку военные страны-агрессора теряют инициативу, в то время, как ВСУ успешно отражают наступление и атакуют врагов по всем направлениям.

Глава Минобороны отметил, что армия Путина усугубляет терроризм, убивает мирных украинцев, бомбит наши города и пытается развернуть полицейскую инфраструктуру. Министр заверил, что ни один военный преступник не сможет скрыться.

Говоря о непростой ситуации в Мариуполе, Резников подчеркнул, что украинское руководство работает над обеспечением гуманитарных коридоров. Он отметил, что это достаточно непросто, поскольку россияне продолжают сбрасывать бомбы на города даже в период проведения официальных переговоров.

Ранее Арестович высказался о приемах, которые используют оккупанты из Российской Федерации. Советник ОПУ объяснил, что вражеская армия перешла к сирийско-чеченской тактике.