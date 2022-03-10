В прямом эфире телеканала «Рада» Арестович рассказал, что военные страны-агрессора применяют в Украине тактику, которая была отработана в Чечне и Сирии, информирует «НБН».

Тактика оккупантов в Украине сводится к террору мирных жителей и сбрасыванию бомб на города, в которых нет стратегически важных объектов или военной инфраструктуры.

По словам Арестовича, российские военные избрали такой способ ведения войны с нашей страной, поскольку не могут прорваться сквозь ВС Украины, в частности после сражений на поле боя.

Он отметил, что единственное, на что сейчас способны войска Путина – сравнивать с землей украинские города, в частности Харьков, Мариуполь и Ахтырку.

Также Арестович сообщил, что украинские защитники нанесли не менее семи мощных ударов по военным подразделениям Российской Федерации. По его словам, армия Украины добилась серьезного тактического успеха.