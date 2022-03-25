В интервью нидерландскому вещателю NOS участники группы сообщили, что они намерены выступать от Украины на «Евровидении-2022», информирует «НБН».

Kalush Orchestra рассказали, что они запишут свое выступление в безопасном месте и оправят организаторам песенного состязания. Также музыканты не исключают то, что они смогут выступить на конкурсе лично.

Фронтмен группы Олег Псюк отмечает, что украинцы чувствуют связь с песней «Стефания». Его соотечественники используют композицию в роликах, где показаны взрывы, боевые действия с российскими оккупантами, беженцы.

Популярность песня приобрела и за рубежом, поднявшись на высокие позиции в хит-парадах Польши, Литвы, Молдовы и других государств. Кроме того, крупные букмекерские конторы представили рейтинги конкурсантов «Евровидения-2022», согласно которым украинские участники занимают первое место. Шансы на победу Kalush Orchestra в вокальном состязании они оценили в 35%.

Напомним, что в феврале букмекеры оценивали шансы Украины на выигрыш в «Евровидении» всего в 5%. Тогда Kalush Orchestra в рейтинге располагались на пятом месте.