Вчера, 22 февраля, стало известно, что от нашей страны на «Евровидение» в Турин поедут финалисты нацотбора, группа Kalush Orchestra. Рейтинг букмекеров показал, что у рэп-коллектива неплохие шансы на победу в конкурсе, информирует «НБН» со ссылкой на сайт Eurovision World.

Аналитики оценили шансы Украины на выигрыш в «Евровидении-2022» на 5%. Kalush Orchestra оказались пятыми в букмекерском рейтинге.

В списке вероятных победителей вокальной битвы второе место получила Австралия, третью позицию занимает Польша. Букмекеры вновь пророчат победу Италии: рейтинг возглавил дуэт Mahmood и BLANCO, композиция Brividi которых уже успела стать хитом в мире и одной из самых популярных песен на стриминговом сервисе Spotify.

Организаторы нацотбора предложили Kalush Orchestra представить нашу страну на «Евровидении» в Турине после скандала вокруг их предшественницы Alina Pash.

Основатель фестиваля «Таврийские игры» Николай Баграев, комментируя скандал вокруг финала нацотбора, заявил, что в происходящем виноваты организаторы конкурса. Бизнесмен рассказал, что на шоу была потрачена большая сумма денег, которую можно использовать для более важных целей.