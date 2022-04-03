Как информирует «НБН», детали Подоляк привел в Telegram.

Дословно из заявления Михаила Подоляка:

«Согласно мнению наших партнеров из Европы, главным является не спровоцировать русских? Или чтобы не началась Третья мировая война? Главное для них, чтобы россияне не обиделись, чтобы они не применили… Что не применили? Авиабомбы? Ракеты? Танки? Чтобы они не совершали массовые убийства мирного населения? Чтобы не бомбили жилые кварталы? Чтобы массово людей не расстреливали, как в концлагерях? Скажите, что они не использовали до сих пор?».

При этом советник Андрея Ермака добавил:

«В итоге мир получил тотальный ужас, который невозможно передать словами, в Гостомеле, Буче, Ирпене… Сотни, тысячи убитых среди мирного населения. Причем убиты они с особым зверством».

Обращение Подоляка к политикам Европы

Обращаясь к лидерам Европейского Союза, Михаил Подоляк заявил:

«Весьма крутые, те, кто все знают, «лидеры Европы». Сотни действующих европейских политиков. Вы сытно кушаете, а также спокойно спите сейчас в своих постелях. Скажите, у вас есть желание внимательно посмотреть на этот фотоархив ада XXI столетия? Все это устроили русские в Киевской области! Хотели Сребреницу-XXI? Получили ее? Довольны теперь? Вы желали реинкарнировать Треблинку, поощряя «русский мир»? Хотели вспомнить, что такое адский ужас крематориев, которые постоянно работают и сжигают заживо людей только из-за того, что они украинцы? Теперь вы попробуете отвернуться в очередной раз? Или организуете саммит очередной, чтобы покачать головой и озаботиться? Так посмотрите еще раз на тысячи сожженных, растерзанных, изнасилованных украинцев русскими военными. И все это в двадцать первом веке. Все это в рамках «спецоперации». Скажите теперь еще раз всему миру, что Россия – это нормально, что это бизнес, что нельзя запрещать Рахманинова. Посмотрите только и скажите. Или же отвернитесь. Ведь главное – не спровоцировать, а украинцев пусть они там массово вырезают».

При этом Михаил Подоляк опубликовал ужасающие фото в доказательство того, что сделали русские в Киевской области.

Фото — t.me/M_Podolyak/38

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский озвучил главную цель российских войск в Украине.