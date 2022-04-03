Как информирует «НБН», в своем новом видеообращении гарант Конституции Украины подчеркнул, что Россия может усилить давление на востоке Украинского государства.

Дословно из сообщения президента Украины:

«Украинские вооруженные силы не отпускают оккупантов без боя. ВСУ наносят огневое поражение. Мы уничтожаем всех, до кого наши возможности позволяют дотянуться. Мы усиливаем оборону на восточном направлении, в частности и на Донбассе. Мы прекрасно осознаем, что враг имеет резервы для того, чтобы на востоке было усилено давление».

Говоря о цели российских войск, Владимир Зеленский добавил:

«Российские оккупанты стремятся захватить южную часть Украинского государства, а также Донбасс. Какой же является наша цель? Мы стремимся защитить народ, свободу, землю… Нашей целью является делать все для защиты Украины».

Как известно, ранее депутат Верховной Рады Украины Давид Арахамия рассказал некоторые подробности о готовящейся встрече между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.