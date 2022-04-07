Об этом стало известно из Twitter-аккаунта главы внешнеполитического ведомства Украины Дмитрия Кулебы, информирует «НБН».

Министр иностранных дел написал, что в четверг, 7 апреля, страну-оккупанта лишили членства в Совете ООН по правам человека. Дипломат отметил, что военным преступникам не место в этой организации, и выразил благодарность всем государствам-членам, которые поддержали соответствующую резолюцию.

Известно, что 93 страны проголосовали за то, чтобы выдворить Россию, 58 воздержались от голосования. Против выступили 24 государства, в числе которых Китай, Казахстан, Беларусь, Куба и Иран.

Решение об исключении Российской Федерации из Совета ООН по правам человека было принято по причине грубых и систематических нарушений прав человека солдатами Путина на территории Украинского государства.

Ранее украинский посол Сергей Кислица сообщил, что дипломат РФ Василий Небензя несколько раз во время выступления в ООН назвал происходящее в Украине не «спецоперацией», а войной.