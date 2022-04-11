Во время брифинга в медиацентре «Украина» спикер Министерства обороны Александр Мотузяник озвучил прогноз относительно вероятного наступления солдат Путина на Киев, информирует «НБН».

Представитель оборонного ведомства заявил, что вопрос об очередной попытке российских подразделений взять нашу столицу будет зависеть от исхода боевых действий на Донбассе.

Мотузяник отметил, что по информации Минобороны, армия страны-агрессора завершила переброс своих подразделений на территорию Донецкой и Луганской областей и уже в ближайшее время в этом регионе начнутся активные боевые действия.

В свою очередь Зеленский также заявил, что россияне готовятся к важному сражению на Донбассе. При этом президент не стал делать прогнозы относительно результатов вооруженного противостояния в этом регионе, но отметил, что баталия будет сложной и он верит в победу украинских защитников.