Во время видеообращения в понедельник, 11 апреля, президент Украины рассказал, что армия нашей страны могла бы разблокировать Мариуполь, если бы получила необходимое количество тяжелого оружия, информирует «НБН».

Зеленский сообщил, что, к сожалению, Украина не получает нужное количество вооружения, чтобы как можно скорее закончить боевые действия, уничтожив оккупантов РФ. По этой же причине украинские защитники не могут осуществить деблокаду Мариуполя, поскольку для разблокировки города нужно больше самолетов, бронетехники и необходимой артиллерии.

Лидер украинцев отметил, что партнеров Киева по-прежнему приходится «убеждать» поставлять нашим бойцам вооружение. Президент не сомневается, что Украина все же получит все, в чем она нуждается, но на это уходит больше времени. Он добавил, что пока руководство нашей страны выжимает нужные решения из союзников, теряются жизни украинцев.

Ранее глава государства высказался о битве с россиянами за Донбасс. Зеленский сообщил, что оккупанты готовятся к ожесточенным боевым действиям.