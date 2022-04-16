На встрече с украинскими журналистами, в субботу, 16 апреля, президент Украины заявил, что итогом переговоров украинской и российской сторон должны стать два основных документа, информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

По словам украинского лидера, один документ определит гарантии безопасности для нашей страны, второй станет прямым соглашением нашего государства с РФ.

Зеленский отметил, что страна-оккупант хочет видеть упрощенный вариант договора, «куда бы вошло все», однако не все страны хотят садиться за один стол с россиянами, после зверств в Буче и Бородянке.

При этом президент не исключает, что российские захватчики могут поставить крест на любом переговорном процессе с Москвой, если они уничтожат защитников Мариуполя.

Также Зеленский высказался по вопросу обмена пророссийского политика Виктора Медведчука на украинских военнопленных. Он заверил, что Украина подала соответствующий сигнал Кремлю.