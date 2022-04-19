В эфире телемарафона «Единые новости» Данилов заявил, что не исключает возможность обмена пророссийского нардепа. Однако отдавать Медведчука России будут при одном условии, информирует «НБН».

По словам секретаря СНБО, обмен кума Путина будет происходить с привлечением третьей стороны. Он отметил, что Украина не позволит РФ и Медведчука получить, и уничтожить Мариуполь.

Данилов отметил, что стране-агрессору уже никто не доверяет, поэтому вопрос процедуры обмена будет тщательно обрабатываться. В то же время украинская сторона должна дождаться ответа Москвы, нужен ли пророссийский нардеп Российской Федерации и ее президенту.

Ранее об обмене Медведчука высказался глава Украины Владимир Зеленский. Он выразил готовность передать кума Путина России взамен на пленных украинских военных. Он также заявил, что РФ не реагировала на сигналы Киева по этому вопросу. Кроме того, сам Медведчук публично обратился к Зеленскому и Путину с просьбой обменять его на защитников и жителей Мариуполя.