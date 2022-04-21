В эфире французского телеканала BFM TV украинский президент заявил, что он готов к личной встрече с кремлевским диктатором. Кроме того, он готов к диалогу с любыми представителями страны-оккупанта, информирует «НБН».

Зеленский отметил, что встреча лидеров Украины и РФ могла бы состояться, пока остается даже минимальный шанс остановить войну. Президент подчеркнул, что Москва должна осуществить отвод своих войск, которые вторглись на территорию Украинского государства 24 февраля.

По словам лидера украинцев, страна-агрессор должна назвать дату и место, где состоится переговорный процесс. Он заверил, что украинская сторона готова к такой встрече.

В то же время президент заявил, что есть фактор, который положит конец переговорам с Российской Федерацией. Зеленский озвучил причину, по которой Украина закончит диалог со страной-оккупантом.