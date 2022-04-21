В интервью российскому правозащитнику и оппозиционеру Марку Фейгину советник главы Офиса Зеленского заявил, что тех подразделений, которые страна-агрессор сконцентрировала на Донбассе для масштабного наступления, хватит на две недели, информирует «НБН».

Арестович напомнил, что для вторжения в Украину РФ использовала 120 батальонных тактических групп, еще 30 БТГр были в запасе. За 50 дней войны вооруженные силы страны-оккупанта понесла тяжелые потери, лишившись третьей части армии – около 40 БТРг.

По словам представителя ОПУ, украинские защитники в сутки выводят из строя по половине или по целому батальону. По этой причине российским захватчикам хватит сил не более чем на две недели.

Арестович добавил, что наибольшее количество войск сосредоточено под Изюмом – около 30 батальонных тактических групп, вооруженных танками Т-60 и системами «Панцирь-С1».

При этом солдаты Путина имеют одну проблему – они «крепко битые и уставшие». Советник руководителя ОП отметил, что этих военных вывели из сумского, черниговского и харьковского направлений и они не горят желанием идти в бой и полагаются на массированный огонь. Со стороны оккупантов происходит «война очень уставших людей».

Ранее Арестович рассказал, как оккупанты могут действовать после провала на Донбассе. Представитель Офиса Зеленского озвучил несколько сценариев.