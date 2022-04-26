Распоряжение о ликвидации в центре Киева бронзового памятника двух рабочих возле Арки дружбы народов, которую позже переименуют и подсветят цветами флага Украины, отдал городской глава Виталий Кличко. Об этом ранее он написал в своем Telegram-канале, информирует «НБН».

Народный депутат Кира Рудык в своем Telegram-канале опубликовала кадры ликвидации скульптуры. Рабочие сегодня начали демонтаж памятника, по словам политика, его место на свалках истории. Она отметила, что всегда не доходили руки избавиться от советских и русских скульптур, а теперь дошли.

Напомним, что в украинскую столицу начали возвращаться иностранные дипломаты. Кроме того, западные лидеры осуществляют визиты в Киев, сигнализируя Российской Федерации о доверии и поддержке украинского руководства в борьбе с ее вооруженной агрессией.