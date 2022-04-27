В Telegram-канале представителя Офиса Зеленского появилась реакция на взрывы складов боеприпасов и пожары на крупных топливных базах на территории страны-оккупанта, которые обеспечивали путинские войска ресурсами для войны в Украине, информирует «НБН».

По словам Подоляка, Белгородская, Воронежская и Курская области знакомятся с понятием «демилитаризации». Он отметил, что такие инциденты происходят по разным причинам, но все активнее и увереннее.

Советник главы ОПУ отметил, что если россияне решили осуществить полномасштабное вторжение в другу страну, убивать там всех под ряд, давить танками ее мирных жителей и использовать свои склады для обеспечения преступлений, то рано или поздно придется возвращать долги.

Подоляк утверждает, что не получится отсидеться при такой интенсивности и объеме военного вторжения Российской Федерации, поэтому разоружение складов страны-агрессора – естественный и природный процесс.

Представитель Офиса президента добавил, что карма – штука жестокая и военная инфраструктура РФ может быть разрушена и по причине божественного вмешательства в дела россиян, которые устроили массовые убийства украинцев в Страстную неделю.

Отметим, что губернатор региона прокомментировал пожар на складе боеприпасов в Белгородской области, рассказав о разрушениях и пострадавших.