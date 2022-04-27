Как информирует «НБН» со ссылкой на СМИ РФ, губернатор региона проинформировал, что согласно предварительным данным, в районе села Старая Нелидовка горит склад боеприпасов.
Дословно из обнародованного сообщения:
«Связался с руководителем Головинского сельского поселения Денисом Золотухиным. В районе поселка Старая Нелидовка, согласно имеющейся предварительной информации, горит склад боеприпасов».
Он также добавил, что «разрушений жилых построек, а также домов в результате чрезвычайного происшествия, нет».
Издание также отмечает, что «пограничные с Украинским государством села Белгородской области, с двадцать четвертого февраля, неоднократно подвергались обстрелам с территории Украины».
Напомним, ранее мы уже сообщали о том, что на территории Брянска были слышны взрывы и заметен пожар.
Обсуждение