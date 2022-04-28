В своем Twitter-аккаунте советник руководителя ОПУ рассказал, что Запад признал за нашей страной право атаковать военные объекты российских захватчиков за пределами Украины, информирует «НБН».

Подоляк написал, что Россия напала на Украину и убивает ее мирных жителей, поэтому наша страна будет защищаться от вооруженной агрессии РФ любыми способами, в частности атакуя склады и базы врага, которые расположены на территории страны-оккупанта.

Он отметил, что мир признает право Украины наносить удары по военным объектам в России.

Напомним, что госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил официальную позицию Вашингтона по этому вопросу. Американское руководство высказалось о перенесении боевых действий Украиной на территорию страны-агрессора.