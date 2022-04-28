В среду, 27 апреля, во время выступления в Сенате Блинкен заявил, что особый вопрос состоит в том, должны ли украинцы осуществлять действия, выходящие за пределы их границ, информирует «НБН» со ссылкой на CNBC.

По его мнению, Украине жизненно необходимо делать все для защиты от агрессии Российской Федерации и решать самостоятельно, какую тактику избрать для ведения войны.

Госсекретарь США подчеркнул, что украинское руководство в праве принять решение о переносе боевых действий на территорию российского государства и Вашингтон намерен предоставить Украине все необходимое для вытеснения оккупантов из своей страны.

Ранее Блинкен озвучил позицию Соединенных Штатов Америки относительно интеграции Украины в НАТО. Госсекретарь Америки вступил в спор с одним из сенаторов.