Об этом информирует «НБН», ссылаясь на данные источника «ТСН».

Как сообщается в источники. Дмитрий Медведев, который на данный момент занимает должность заместителя главы Совбеза Российской Федерации заявил о том, что Россия может применить любое оружие против Украины.

Данное заявление Медведева — это якобы ответ на информацию о том, что Украина получит новое и современное вооружение от своих западных партнёров

Медведев упомянул о том, что если Украина получит ракеты дальностью до 150 километров и будет их использовать для ударов по Крыму, то это не улучшит ситуацию и Россия всё равно не сядет за стол переговоров. Более того, Медведев сказал что такое решение Украины ухудшит ситуацию.

Напомним, что ранее заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев окрестил захватническую войну России против Украины «новой Отечественной».