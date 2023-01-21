Как информирует «НБН», Медведев высказался об этом в Телеграм.

Дословно из заявления зампреда Совбеза РФ:

«Боррель… вспомнил, что наша страна победила Наполеона и Гитлера. Соответственно, укронацисты и Западная Европа – это прямые наследники тех, кто воевал с РФ. И, стало быть, война с ними новая Отечественная. Победа будет за нами. Как и в 1812-м, как и в 1945-м».

Как известно, накануне встречи в формате «Рамштайн» Дмитрий Медведев в очередной раз начал угрожать, что если Россия проиграет в обычной войне Украине, это может спровоцировать начало ядерной войны.

Ранее Борис Джонсон призвал не верить ядерным угрозам со стороны России.