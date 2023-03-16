О том, что сегодня, 16-го марта, от главы Министерства ВС Франции Себастьена Лекорню поступило сообщение — в Украину прибыла первая партия французских колесных танков AMX-10 RC, пишет «НБН», ссылаясь на издание Le Figaro.

В частности, данные бронемашины «только что прибыли в Украину», при этом «некоторые из них уже отправились на передовую». Также, по словам главы французского Минобороны, в Париже готовятся к отправке следующей партии данных колесных танков, поскольку уже поступают «хорошие отзывы от украинских партнеров».

Стоит напомнить, что этом январе, президент Франции обещал предоставить AMX-10 RC, с предварительными сроками в первой половине марта текущего года. Предполагается, что Париж поначалу передаст 14 AMX-10 RC, а суммарно ожидается поставка не менее 40 машин.

Отметим, что AMX-10 RC является достаточно мощной бронемашиной: в башню установлена 105-мм пушка, есть пулемет калибра 7,62 мм и два дымовых гранатомета с электрическим приводом (по двум сторонам башни).

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