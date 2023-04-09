Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на данные немецкого источника «Bild«.

В источнике говорится о том, что Владимир Зеленский может лично приехать в Германию на вручение премии Карла Великого.

Сообщается, что на вручение премии Карла Великого в этом году канцлер Германии Олаф Шольц собирается выступить с речью об украинском народе и его лидере.

Известно, что данная церемония должна была состоятся 18 апреля, но в связи с тем, что канцлер Олаф Шольц планирует посетить саммит G7 в Японии церемонию перенесли на 13-14 мая.

По данным источника, Владимир Зеленский собирается лично приехать в Аахен на вручение премии, но Bild также пишет и о том, что в случае, если украинская армия начнёт контрнаступление, то президент Украины выступит по видеосвязи.

Премия Карла Великого вручается за объединения Европы, в текущем году данную награду решили вручить украинскому народу и украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Также известно, что ранее Владимир Зеленский сделал важное заявление, касательно освобождения Крыма от российских оккупантов.