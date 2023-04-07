Как информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ», по словам президента, освобождение Крыма от оккупантов России является безатльтернативным, причем не только для Украины, но и для всего мира.

Дословно из заявления президента Украины, которое он сделал во время проведения Ифтара:

В настоящее время на крымской земле под флагом Российской Федерации царит зло. Там есть репрессии и унижение, там убийство и война. Однако там, где начался путь зла, там же, как я уверен, нас ждет и победа над всем этим злом. Деоккупация Крымского полуострова является безальтернативной не только для Украинского государства, но и для всего мирового сообщества.

Кроме того, по словам президента Украины, именно с захвата Россией Крыма, репрессий против крымскотатарской и украинской свободы, против крымских мусульман началась попытка России взять нашу страну в рабство, а также иные народы Европы.

Напомним, ранее мы уже писали о признаке россиян в деоккупации Крыма.