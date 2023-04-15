Об этом Денис Шмыгаль заявил во время пресс-конференции в Вашингтоне, пишет «НБН«.

Так, глава украинского правительства заявил, что он полностью уверен в том, что будущее контрнаступление ВСУ, которые состоится уже совсем скоро будет максимально успешным. Шмыгаль отметил, что благодаря этому контрнаступлению Вооружённые силы Украины смогут выйти на границы 1991 года и таким образом вернуть все территории, которые на данный момент находятся под оккупацией России.

Помимо премьер-министр Шмыгаль прокомментировал слухи о том, что Пентагон якобы сомневается в успешности будущего контрнаступления ВСУ. Премьер уверен, что всё должно закончится в пользу Украины.

Шмыгаль отметил, что ничто не сможет помешать ВСУ выйти на границы 1991, так как это является главной целью Украины в этой войне. Помимо этого он также напомнил, что Соединённые Штаты в этом плане полностью поддерживают Украину.

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