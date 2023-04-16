Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на интервью Резникова испанскому изданию «Lazaros«.

В источнике говорится о том, что действующий глава украинского Минобороны Алексей Резников считает тот день, когда он принял решение стать частью переговорной делегации Украины худшим в своей жизни. Резников заявил, что стать частью переговорной делегации для него было очень сложным решением, так как он испытывал сильную ненависть к врагу.

«Это было ужасно — пожать руку врагу» — прокомментировал Резников.

Резников отметил, что главной целью данных переговоров с Россией было создание гуманитарных коридоров, именно благодаря им удалось спасти десятки тысяч жизней украинцев.

Кроме этого глава оборонного ведомства сказал о том, что он не знал, удастся ли вернуться членам делегации живыми оттуда, так как три встречи проходили на территории Беларуси, которая является союзником РФ.

Стоит напомнить, что мы ранее писали о том, что Андрей Ермак сообщил о масштабном обмене пленными.