Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на телеграм-канал канал Андрея Ермака.

Так, из источника известно, что сегодня между украинской и российского стороной состоялся большой Пасхальный обмен пленным. В родную страну с российского плена вернулись 130 украинских военных.

Ермак сообщил, что обмен длился несколько дней и в несколько этапов. Глава ОПУ также сообщил, что среди тех, кто вернулся домой были бойцы различных подразделений, среди них и военные Вооруженных сил Украины, и бойцы Госпогранслужбы, и нацгвардейцы, морпехи и другие защитники страны.

В списках присутствуют рядовые и сержанты, которые попадали в плен на Соледарском, Бахмутском, Херсонском и Запорожском направлениях.

Также глава Офиса президента в конце написал о том, что «Герои должны быть живы» и поздравил украинцев с праздником.

Ранее Андрей Ермак рассказал о приоритетах вооружения для украинской армии.