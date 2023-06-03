Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «The Wall Street Journal«.

Владимир Зеленский отметил, что Patriot — это американская система противовоздушной обороны, которая способна сбивать различные виды российских ракет и тем самым охранять украинское небо. Поэтому, как сказал президент, Украина должна получить как можно больше систем ПВО Patriot.

Он заявляет, что системы Patriot способны сбивать некоторые виды российских ракет, с которыми больше не может справиться ни один ЗРК. Тем самым у российского преступного режима не получается запугивать мирных жителей.

Для того, чтобы Украина смогла полностью обезопасить своих граждан от ракетного террора российских оккупантов, по словам Зеленского, государству необходимо 50 батарей ЗРК Patriot.

Отметим, ранее мы писали о том, что Зеленский высказался по поводу контрнаступления.