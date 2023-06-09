О том, что страны Запада не проявляют необходимой политической воли касательно уничтожения Каховской ГЭС, не желая ставить «крест» на текущем формате взаимоотношений с государством-агрессором, поскольку рассчитывают на получение дополнительных доходов из РФ, пишет «НБН», ссылаясь на заявление советника главы Офиса Президента Украины Михаила Подоляка, прозвучавшее в эфире YouTube-канала «Радіо Свобода».

По словам Подоляка, в том случае, если западные страны решат признать разрушение Каховской гидроэлектростанции путинской армией, это вызовет необходимость в обозначении России как государства-террориста, «а на Западе к этому не готовы». Российский теракт на Каховской ГЭС является нарушением дополнительного протокола № 1 «Женевской конвенции» от 1977-го года, и Москва должна «понести соответствующие юридические последствия»:

«Росатом» должен полностью быть заблокирован для работы в Европе прежде всего, и те же оставшиеся банки РФ, которые все же имеют счета в международных банках для того, чтобы какие-то там операции проводить, должны быть заблокированы. Должна быть заблокирована перевозка российской нефти через морские пути и т. д.

Ранее мы писали о том, как Владимир Зеленский резко высказался о реакции ООН и «Красного Креста» на подрыв Каховской ГЭС.