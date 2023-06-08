О том, что президент Украины выдвигает обвинения в адрес ООН и «Красного Креста» относительно фактического игнорирования коллапса, устроенного ВС РФ, пишет «НБН», ссылаясь на заявление Владимира Зеленского, опубликованное в Bild.

По словам лидера нашей страны, ни наблюдателей ООН, ни представителей «Красного Креста» нет в затопленных регионах, серьезно пострадавших от этой огромной катастрофы, хотя трагический инцидент произошел достаточное количество времени назад.

Владимир Зеленский акцентировал — в ООН и «Красном Кресте» были обязаны оказаться на месте событий в числе первых, «чтобы спасать жизни», так как именно для подобных целей создавались указанные организации. Таким образом, президент Украины глубочайше разочарован вялым реагированием этих 2-х структур на все запросы Киева:

Мы не получили ответа. Я — шокирован.

Ранее наш информационный портал писал о том, почему в ООН не стали осуждать запланированное РФ разрушение дамбы на Каховской ГЭС.