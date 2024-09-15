Как информирует «НБН» со ссылкой на материал New Voice, в матче 4 тура чемпионата Италии против «Дженоа», нападающему нацсборной Украины легионеру Артем Довбику удалось забить свой первый гол в составе новой команды.

В частности, украинец смог открыть счет матча только на 37 минуте, не допустив офсайда, то есть попросту добив мяч в ворота после не слишком удачного «сейва» вратаря хозяев поля, Голлини. Бригаде арбитров пришлось продолжительное время изучать достаточно яркий эпизод, посредством VAR-системы, однако, в итоге, засчитать «взятие» ворот.

Следует отметить, что за «Дженоа» должен был играть и полузащитник «главной команды страны» Руслан Малиновский, который в этом матче, увы, так и оставался на скамейке запасных.

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