О том, что обстановка на этом важном объекте сохраняется относительно стабильной и контролируемой, поскольку уровень воды в хранилище, охлаждающем энергоблоки ЗАЭС, остается в приемлемых пределах, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в официальном Telegram-канале «Энергоатома».

Как стало известно, по состоянию на 8 часов утра этой пятницы, 9-го июня, уровень воды в Каховском водохранилище в районе города Никополь опустился до 11,74 метра, тогда как в пруду-охладителе ЗАЭС — остался на отметке в 16,66 метра, чего вполне достаточно для обеспечения потребностей атомной электростанции.

Ранее наш информационный портал писал, что власти временно оккупированного города Алешки, который находится на территории Херсонской области рассказали о том, сколько людей в общине уже погибло из-за затопления.