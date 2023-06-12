О том, что вследствие успешной военной операции, проведенной бойцами Сил обороны, из села Сторожевое в Волновахском районе Донецкой области, были выдворены ВС РФ (уничтожено не менее 50 оккупантов, включая взятие нескольких захватчиков в плен), после чего над этим населенным пунктом взвился флаг нашей страны, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал замглавы Министерства обороны Украины Анны Маляр.

Кроме того, солдатами 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского, освободившими Сторожевое, дополнительно опубликовано подробное видеосвидетельство на официальном Facebook-аккаунте Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Министерстве обороны Российской Федерации заявили относительно «попыток» ВСУ совершить атаку на российский корабль «Приазовье».