О том, что в воскресенье, 11-го июня, Украина в контексте совершения еще одного обмена пленными со страной-агрессором, вернула на родину почти 100 защитников, из которых — 93 рядовых/сержантов, также 2 офицера, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в Telegram-канале главы Офиса Президента Андрея Ермака.

В подобном обменном списке из 95 человек есть бойцы ВСУ, Нацгвардии и пограничники: вскоре встретятся со своими семьями украинские военнослужащие, ранее захваченные оккупантами при обороне Мариуполя, на ЧАЭС, на острове Змеиный, в Бахмуте, не исключая защитников оборонных позиций на территории предприятия «Азовсталь». Кроме того, удалось успешно вернуть участников специальной операции, которые вылетали на вертолете в осажденный Мариуполь — на «Азовсталь».

Ранее наш информационный портал писал о том, что генерал-лейтенант Наев продемонстрировал, с помощью чего украинские зенитчики сбивают «Шахеды».