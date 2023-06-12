О том, что бывшему «сменщику» Путина, Дмитрию Медведеву, похоже явно требуется специальная медицинская ограничительная одежда, поскольку экс-президент государства-террориста зря мечтает о «российском» Майдане Независимости, пишет «НБН», ссылаясь на публикацию, размещенную в официальном Twitter-аккаунте секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

По словам Данилова, он уже попросил коллег, работающих в отделе психологического кризисного менеджмента, поскорее отправить Медведеву «подарок», а заодно и «поздравить» его «с днем временно существующей России». Свое четкое сообщение секретарь СНБО сопроводил фотографией смирительной рубашки:

Ранее мы писали, что Алексей Данилов рассказал – Киев располагал информацией относительно планов оккупантов по подрыву основного строения Каховского водохранилища.