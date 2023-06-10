Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на заявление Данилова в интервью журналисту Цаплиенко.

Так, во время интервью военный корреспондент Андрей Цаплиенко спросил у главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о ситуации с Каховской гидроэлектростанцией. В первую очередь Данилов заявил, что подрыв ГЭС в Новой Каховке — это террористический акт и об этом должно знать все мировое сообщество.

Кроме того, секретарь украинского Совбеза Данилов заявил, что правительство Украины прекрасно знало намерениях армии Российской Федерации подорвать Каховское водохранилище и тем самым создать масштабную экологическую катастрофу. Помимо этого нужно отметить, что украинское правительство также говорило западным союзникам о том, что Россия планирует совершить такой акт, но должной реакции оттуда не было.

Отметим, ранее Данилов рассказал о том, кто подорвал ГЭС в Новой Каховке.