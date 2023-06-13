О том, что сегодняшний удар по Кривому Рогу указывает на один безусловный факт — враги в истерике выискивают направления, с которых осуществляется поддержка Сил обороны в контрнаступательных действиях, но попадают лишь гражданскую инфраструктуру, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы объединенного пресс-центра оперативного командования «Юг» Натальи Гуменюк, прозвучавшее в период трансляции единого телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюк, удар по 5-этажному жилому дому в Кривом Роге, включая разрушение гражданских и промышленных объектов и повреждение спасательной станции — обычное проявление терроризма РФ. Такие атаки лишь указывают на то, что враг в действительности впал в истерику, пытаясь проводить обстрелы разных регионов Украины, в том числе Киева и тех направлений, которые считаются стратегическими для снабжения ВСУ в их наступательных действиях: таким образом захватчики выискивают логистические центры, помогающие фронту, но, к сожалению, попадают именно в жилые дома.

Ранее мы писали о том, что в Днепропетровской ОВА рассказали о пострадавших и показали фото последствий обстрела в ночь на 13-е июня.