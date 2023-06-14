О том, что так называемая «правая рука» Кадырова, Делимханов, в действительности попал под удар ВСУ, при этом топовый «кадыровец» все же выжил, но позднее попросту исчез, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал проекта «ВЧК-ОГПУ».

Как стало известно, «правая рука» чеченского ставленника Кремля Кадырова, после атаки ВСУ оставался в «относительно живом» состоянии, и позднее «на месте удара его, конечно, нет». Впрочем, заинтересованные стороны из страны-агрессора желают разузнать иное — «куда он исчез, когда его «эвакуировали», и кто его слил», поскольку Делимханов ответственен за руководство и планирование операций «войск Кадырова».

Кроме того, источники подчеркнули:

Что его слили «вагнеровцы» — вброс. Слили те, кому на руку конфронтация Пригожина и Кадырова, а это ДВКР ФСБ и Генштаб.

Ранее мы писали о том, на какой шаг пошел Кадыров ради поисков «брата» Делимханова.