О том, как меткие стрелки Сил специальных операций продолжают уничтожать путинскую «живую силу» в восточных регионах нашей страны, в частности, под Бахмутом, пишет «НБН», ссылаясь на публикацию в официальном Telegram-канале генерал-полковника, командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

Сырский разместил видеосвидетельство отличной ночной работы снайперов, а именно бойцов, служащих в 8-м отдельном полку специального назначения: защитники точными выстрелами «утилизировали» несколько противников на Бахмутском направлении, где именно сейчас проходят ожесточенные боестолкновения.

Ранее наш информационный портал писал о том, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подробно рассказал о текущей непростой обстановке на фронте и наступлении ВСУ.