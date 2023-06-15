О том, что в ночь на этот четверг, 15-е июня, оккупанты в очередной раз обстреляли ракетами гражданские объекты на территории Кривого Рога, попав по нескольким промышленным предприятиям, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

В частности, враги попали по 2-м промышленным предприятиям, вследствие чего ранения средней тяжести получил 38-летний мужчина, вовремя госпитализированный. Вследствие атак оккупантов, на территории указанных предприятий возникли пожары, которые уже ликвидированы спасателями, но заметны значительные разрушения производственных построек, включая поврежденные газопроводы. Кроме того, осколками фактически уничтожены шиномонтаж и автобус, а одна сбитая нашими ПВО ракета, частично повредила частное авто.

Ранее мы писали о том, что в ОК «Юг» показали кадры с результатами атаки РФ на Одессу 14-го июня.