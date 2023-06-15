О том, что из-за нахождения у рубежей нашего государства данных комплексов «Бал» с ракетами Х-35, существенно повысилась вероятность активизации обстрелов 7-ми областей, включая и Киев, пишет «НБН», ссылаясь на предупреждение представителя Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадного генерала Алексея Громова, прозвучавшее на YouTube-канале «Військове телебачення України».

По словам Громова, Москва не прекращает отдавать приказы относительно ударов по объектам гражданской инфраструктуры в глубине нашей территории — это цели, связанные с логистикой, промышленностью, а также нефте- и газообеспечением. Учитывая радиус поражения ракетами указанного комплекса, под угрозой атак оказались Киев, Киевская, Житомирская, Полтавская, Черкасская, Черниговская, Сумская и Харьковская области.

Ранее мы писали о том, что в ночь на 15-е июня, ВС РФ снова обстреляли Украину крылатыми Х-101/Х-555 и иранскими дронами-камикадзе «Shahed-136/131».